В Минске движение на одной из улиц закрыли на пять лет. Это следует из решения Мингорисполкома № 4529 от 6 ноября 2025 года. Документ размещен на Национальном правовом портале.
В постановлении сказано, что введен временный запрет на движение транспорта, а также самоходных машин по улице Масюковщина. Речь идет про участок от улицы Лынькова до улицы Колесникова. Указанное ограничение введено с 00.00 18 ноября 2025 года и будет действовать до 00.00 17 ноября 2030 года. Причина решения — угроза безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан.
Ранее в Минске движение транспорта закрыли по одной из центральных улиц до 2028 года.
Кстати, жилые дома будут построены в Минске недалеко от набережной Свислочи.
А еще синоптики рассказали, ждать ли снегопад в Беларуси в ближайшие дни.