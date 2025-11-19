В Минске движение на одной из улиц закрыли на пять лет

В постановлении сказано, что введен временный запрет на движение транспорта, а также самоходных машин по улице Масюковщина. Речь идет про участок от улицы Лынькова до улицы Колесникова. Указанное ограничение введено с 00.00 18 ноября 2025 года и будет действовать до 00.00 17 ноября 2030 года. Причина решения — угроза безопасности дорожного движения, в том числе жизни и (или) здоровью граждан.