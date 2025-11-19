Транспорт виноват: в Омске в загрязнении воздуха обвинили автомобили

«18 ноября на региональном автоматизированном посту наблюдений, расположенном на ул. 10 лет Октября, 217, зафиксировано кратковременное (с 8:40 до 9:00) превышение ПДК оксида азота в 1,17 раза (0,446 мг/м3). С учетом метеорологических условий потенциальным источником может являться автотранспорт», — говорится в сообщении телеграм-канала.