Транспорт виноват: в Омске в загрязнении воздуха обвинили автомобили

Об очередном загрязнении атмосферного воздуха в Центральном округе города Омска сообщает телеграм-канал «Чистый воздух. Омск». Вину на превышение ПДК оксида азота возложили на автотранспорт.
«18 ноября на региональном автоматизированном посту наблюдений, расположенном на ул. 10 лет Октября, 217, зафиксировано кратковременное (с 8:40 до 9:00) превышение ПДК оксида азота в 1,17 раза (0,446 мг/м3). С учетом метеорологических условий потенциальным источником может являться автотранспорт», — говорится в сообщении телеграм-канала.
На других региональных автоматизированных постах наблюдений превышений ПДК по контролируемым показателям не зафиксировано.
Ранее «КП в Омске» сообщала, что неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе метеорологические условия ожидали омичей с 20:00 часов 18 ноября до 08:00 часов 19 ноября.