ФСБ показала видео задержания священника, вербовавшего в ряды РДК на Кубани

В ФСБ сообщили, что подозреваемый в вербовке прихожан признал вину и заявил, что раскаивается.

Источник: Аргументы и факты

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала видео задержания священника, изгнанного из Новороссийской епархии РПЦ, которого подозревают в вербовке прихожан и казаков в «Русский добровольческий корпус»*.

На кадрах запечатлен момент работы сотрудников ФСБ, которые задержали подозреваемого на улице. Кроме того, ведомство показало запись, сделанную в жилище фигуранта расследования.

По данным силовиков, священник вступил в контакт с представителями различных террористических организаций в конце 2023 года и по их заданиям занимался вербовкой людей. Мужчина признал вину и заявил, что раскаивается.

Против него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации). Также проверяется информация о связи задержанного с движением «Малиновый клин — независимая Кубань»*.

* Националистическая организация, внесенная в России в список террористических и экстремистских; её деятельность в РФ запрещена.