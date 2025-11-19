Пункт пропуска через госграницу России оборудуют в морском порту Мариуполя

В августе морские порты Мариуполя и Бердянска, расположенные в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, открыли для захода судов других стран. Изменения вносятся в распоряжение правительства РФ от 29 сентября 2014 года. В том же году был создан и список открытых для захода иностранных кораблей гаваней. Тогда в него включили порты, расположенные в Крыму.