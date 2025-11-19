Пункт пропуска через госграницу России оборудуют в морском порту Мариуполя

В морском порту Мариуполя будет создан пункт пропуска через государственную границу России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ, соответствующее распоряжение уже подписано.
— В морском порту Мариуполя будет оборудован грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении.
Морской порт Мариуполя считается самым крупным и глубоководным в Азовском регионе. Его причальная линия имеет длину 3,9 километра, порт способен принимать суда на 12 грузовых причалах. После завершения дноуглубительных работ гавань сможет обслуживать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы с грузоподъемностью до 25 тысяч тонн.
Основная часть грузоперевозок в этом порту связана с зерновыми культурами, углем, аглорудой (разновидностью железной руды) и упакованными грузами. Наиболее активно используются международные маршруты из портов Азовского бассейна в Турцию, страны Северной Африки и на Ближний Восток.
В кабмине отметили, что такое решение позволит развивать портовую и другую инфраструктуру для улучшения внутренней и внешней торговли, а также будет способствовать раскрытию экономического потенциала Донецкой Народной Республики.
В августе морские порты Мариуполя и Бердянска, расположенные в Донецкой Народной Республике и Запорожской области, открыли для захода судов других стран. Изменения вносятся в распоряжение правительства РФ от 29 сентября 2014 года. В том же году был создан и список открытых для захода иностранных кораблей гаваней. Тогда в него включили порты, расположенные в Крыму.