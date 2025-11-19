Омский хирург внедрил современные методы операций в Любинской ЦРБ

Хирург Тимур Айталиев возглавил отделение в Любинской ЦРБ, где внедрил передовые методы лечения. С его приходом 2 года назад в учреждении начали выполнять пластику паховых грыж с сетчатыми имплантами — золотой стандарт в герниохирургии. Об этом рассказали 19 ноября в минздраве региона.
Новый заведующий отделением ранее работал в Шербакульской ЦРБ и Областной клинической больнице, а теперь сменил на посту своего отца. С января 2025 года в Любинской Центральной районной больнице выполнили более 30 операций по методу Лихтенштейна, после таких вмешательств рецидивы не возникают в 97% случаев.
«Я с детства знал, что буду хирургом, отец меня планомерно к этому вел. На пятом курсе уже самостоятельно оперировал. И до сих пор я консультируюсь со своим отцом, ведь у него огромный практический опыт в хирургической медицине», — рассказал Тимур Айталиев.
Врач также применяет современные методы лечения перитонита без оперативного вмешательства.
«Сейчас появились новые фармацевтические средства, которые помогают пациенту избежать оперативного вмешательства. Лечение заключается в применении нескольких видов антибактериальной терапии и сопутствующих препаратов», — пояснил медик.
В минздраве добавили, что хирург районной больницы должен быть универсалом во всех специализациях. Тимур Айталиев регулярно консультируется с профильными специалистами и находит время для профессионального саморазвития.
