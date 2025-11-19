Птицы слепнут и умирают: в Челябинске на Кировке стало еще больше фотографов-живодеров с совами

— Фотографы уже не первый год эксплуатируют ночных хищников в своих коммерческих целях. Это приводит к тому, что птицы слепнут, — объяснил Карен Даллакян. — Очень часто после эксплуатации животные просто оказываются в помойке, умирают. Любые желающие сфотографироваться у таких фотографов фактически спонсируют этот жестокий бизнес.