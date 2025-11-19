Птицы слепнут и умирают: в Челябинске на Кировке стало еще больше фотографов-живодеров с совами

Борьба сознательных челябинцев с фотографами-живодерами вышла на новый раунд. Пока ушлые бизнесмены с фотоаппаратами побеждают.
Горожане жалуются на дельцов, которые на Кировке предлагают сфотографироваться с совами. В прошлые годы таких фотографов была пара-тройка. А теперь челябинцы насчитали девять человек, которые носят по улице 15 диких птиц.
За снимок с милой совушкой требуют по тысяче рублей. Но детям, так уж и быть, готовы сделать скидку в 50%. Наблюдательные челябинцы подсмотрели, что доходы фотографы собирают «в общий котел».
Пока горожане и гости Челябинска улыбаются в камеру, несчастных пернатых тормошат, заставляя смотреть в объектив, и тревожат вспышками.
Зоозащитник Карен Даллакян рассказал, что в приюте «Спаси меня» сейчас живет одна из жертв фотоживодеров. Кроха-сова потеряла один глаз.
— Фотографы уже не первый год эксплуатируют ночных хищников в своих коммерческих целях. Это приводит к тому, что птицы слепнут, — объяснил Карен Даллакян. — Очень часто после эксплуатации животные просто оказываются в помойке, умирают. Любые желающие сфотографироваться у таких фотографов фактически спонсируют этот жестокий бизнес.
Челябинцы переживают не только за живых птиц, которых превратили в аксессуары для фотосессии, но и за себя. Никто не знает, откуда взялись и в каком состоянии пернатые. Не угрожает ли их присутствие здоровью людей?
Активисты «Народного фронта» пожаловались в прокуратуру с просьбой срочно пресечь работу фотографов. Заодно проверить «совиную мафию» предложили налоговой службе. Отдельное письмо выслали мэру Алексею Лошкину. Ему рекомендуют на законодательном уровне запретить фотографам зарабатывать за счет страданий животных. Примеры для подражания есть: местные законы против живодеров ранее приняли в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге.