Вице-мэр Воронежа Людмила Бородина назвала горожан токсичными

Вице-мэр столицы Черноземья Людмила Бородина публично назвала воронежцев токсичными. Негативное высказывание чиновницы записали на видео во время выступления на 10-м форуме предпринимателей. Комментарий Бородиной, в котором, по ее словам, «разрывает на тысячу маленьких медвежат» из-за неблагодарности земляков, плохо оценивающих работу мэрии по благоустройству, разошелся по сети. Она заметила, что в «Москве и Питере тоже не лучше при их больших бюджетах».
Коментарий вызвал большой резонанс. Воронежцы напомнили чиновнице, что вообще-то она и работает для того, чтобы в городе было хорошо. Причем за зарплату. И немаленькую. А не благотворительно «из любви к искусству».
Новое отрицательное отношение воронежцев в адрес горадминистрации пришлось гасить Сергею Петрину. Как отметил мэр, ему пришлось поговорить с подчиненной об умении держать себя в руках и высказываться корректно.
— Договорились, что таких высказываний допускать мой заместитель больше не будет. Мне тоже не всегда хочется читать негативные комментарии, но объективно практически всегда горожане пишут только по факту проблем. И наша задача — эти проблемы решать, — справедливо заметил Сергей Петрин. — Конечно, часто жалобы носят эмоциональную окраску, но повторюсь, проблемы нужно решать, а не критиковать горожан. И, конечно, считаю недопустимым критиковать другие города…
Действительно, сравнивать нужно с тем, что лучше, чтобы тянуться до их уровня, а не опускаться.