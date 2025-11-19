Ричмонд
В Казани на территории танкового училища построят казармы

Аварийное здание снесут.

Источник: РИА "Новости"

В Казани на территории Высшего танкового командного училища планируется строительство нового здания казарм. Проект, включающий демонтаж существующего аварийного здания казармы и возведение нового на его месте, получил положительное заключение историко-культурной экспертизы и размещен на сайте комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Сообщается, что в плане обозначено пятиэтажное здание, расположенное в военном городке на Оренбургском тракте. Ширина здания составит 18 метров, длина — 72,5 метра, а общая площадь — 1,3 тыс. кв. метров. Земельный участок относится к зоне специального назначения Министерства обороны РФ.

Отметим, о планах по строительству новых казарм сообщалось еще в 2019 году, в день 100-летия училища. Новые казармы будут рассчитаны на размещение 400 курсантов.