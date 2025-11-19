На 6,8%: в 2026 году прожиточный минимум в Башкирии составит почти 17 тысяч рублей

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров подписал постановление об утверждении величины прожиточного минимума в республике на 2026 год. С 1 января показатель будет повышен на 6,8%.
Согласно документу, общий размер прожиточного минимума составит 16 856 рублей на человека. Для трудоспособного населения он установлен на уровне 18 373 рублей, для пенсионеров — 14 496 рублей, для детей — 16 350 рублей.
В текущем году прожиточный минимум составляет 15 782 рубля на душу населения, для трудоспособных граждан — 17 202 рубля, для пенсионеров — 13 573 рубля, для детей — 15 309 рублей.
Утвержденные значения будут действовать с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно. Для сравнения, с 1 января 2025-го прожиточный минимум в Башкирии был увеличен на 14,75% с 13 753 рублей.
