В трех городах и двух районах Крыма в среду будут перебои с водой

В Евпаторийском филиале до 20:00 без воды будет поселок Заозерное — кроме района «Световой Маяк». На время проведения работ силами филиала организован подвоз воды. А в Джанкойском районе — до 16:00 будет отсутствовать водоснбжение в селе Янтарное.