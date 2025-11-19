В РПЦ заявили, что останки нерожденных детей должны хоронить «на общих основаниях»

Останки нерожденных младенцев должны хоронить «на общих основаниях». Об этом заявил руководитель патриаршей комиссии по защите семьи иерей Федор Лукьянов.
По его словам, соответствующий законопроект разрабатывается в Государственной думе.
Данная инициатива подразумевает запрет вывоза «репродуктивных тканей» россиян за границу, а также запрет на утилизацию эмбрионов «путем передачи их на хранение только под государственный контроль».
— Необходимо разделить останки человека любого происхождения от биологических отходов любого вида. Важным направлением остается при этом обсуждение статуса эмбриона человека, — приводит слова Лукьянова «Коммерсантъ».
Ранее РПЦ подготовила проект молебного чина под названием «о вразумлении хотящих погубити плод во чреве своем». Он призван духовно поддержать тех женщин, которые рассматривают возможность прерывания беременности.
Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что запрет абортов приведет к ухудшению здоровья женщин и повлияет на их репродуктивные функции. Она также обратила внимание на то, что запрет абортов повлечет за собой появление черного рынка услуг по прерыванию беременности.