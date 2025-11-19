В порту Мариуполя установят пункт пропуска через госграницу России

Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение, согласно которому в морском порту Мариуполя будет установлен пункт пропуска через госграницу России. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«В морском порту Мариуполя будет оборудован грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что создание пункта пропуска расширит внутреннюю и внешнюю торговлю страны, поспособствует развитию инфраструктуры и экономическому потенциалу ДНР.
Ранее сообщалось, что иностранные суда получат возможность заходить в морскую гавань Мариуполя — такое решение было принято Правительством России, которое включило крупнейший порт в Азовском море в перечень открытых для международного судоходства.