В порту Мариуполя установят пункт пропуска через госграницу России

Российский кабмин принял важное решение по порту в Мариуполе.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Российской Федерации утвердило распоряжение, согласно которому в морском порту Мариуполя будет установлен пункт пропуска через госграницу России. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«В морском порту Мариуполя будет оборудован грузовой постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу России. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что создание пункта пропуска расширит внутреннюю и внешнюю торговлю страны, поспособствует развитию инфраструктуры и экономическому потенциалу ДНР.

Ранее сообщалось, что иностранные суда получат возможность заходить в морскую гавань Мариуполя — такое решение было принято Правительством России, которое включило крупнейший порт в Азовском море в перечень открытых для международного судоходства.