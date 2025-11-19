В Астраханской области лошадь провалилась в древний склеп

В Астраханской области лошадь провалилась в средневековый склеп.
Инцидент произошел на территории Селитренного городища. Как сообщили в Астраханской археологической экспедиции, архитектурный объект обнаружил наездник, свалившись с лошади. По словам мужчины, передняя нога лошади провалилась, из-за чего он упал на землю. Оглянувшись, он увидел, что лошадь проваливается дальше.
По словам археологов, находкой оказалась гурхана — полусферическая подземная постройка. Такие склепы характерны для XV-XVI веков. Ученые пояснили, что в таком сооружении нет коридоров или подвалов, а есть ниши и погребения по исламскому обряду. «Склеп мусульманский, поэтому рассчитывать на погребальный инвентарь нельзя», — отмечают археологи.
Подчеркивается, что провал уже засыпали.
