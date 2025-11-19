Ричмонд
В Астраханской области лошадь провалилась в древний склеп

Инцидент произошел на территории Селитренного городища.

Источник: Аргументы и факты

В Астраханской области лошадь провалилась в средневековый склеп.

Инцидент произошел на территории Селитренного городища. Как сообщили в Астраханской археологической экспедиции, архитектурный объект обнаружил наездник, свалившись с лошади. По словам мужчины, передняя нога лошади провалилась, из-за чего он упал на землю. Оглянувшись, он увидел, что лошадь проваливается дальше.

По словам археологов, находкой оказалась гурхана — полусферическая подземная постройка. Такие склепы характерны для XV-XVI веков. Ученые пояснили, что в таком сооружении нет коридоров или подвалов, а есть ниши и погребения по исламскому обряду. «Склеп мусульманский, поэтому рассчитывать на погребальный инвентарь нельзя», — отмечают археологи.

Подчеркивается, что провал уже засыпали.

Ранее в Сенегале археологи обнаружили следы «колониальной бойни».

В Норвегии ученые нашли уникальную деревянную систему отлова диких оленей, находившуюся подо льдом около 1500 лет.