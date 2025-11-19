В Астраханской области лошадь провалилась в древний склеп

По словам археологов, находкой оказалась гурхана — полусферическая подземная постройка. Такие склепы характерны для XV-XVI веков. Ученые пояснили, что в таком сооружении нет коридоров или подвалов, а есть ниши и погребения по исламскому обряду. «Склеп мусульманский, поэтому рассчитывать на погребальный инвентарь нельзя», — отмечают археологи.