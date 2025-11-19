Хабаровский водитель, на чью машину упало дерево, добился компенсации

Первая инстанция отклонила иск, отметив, что дерево росло за пределами зоны, за которую отвечает дорожный подрядчик. Однако апелляционный суд пришёл к противоположному выводу. Коллегия изучила схему происшествия, фотографии и условия контракта и установила, что дерево находилось рядом с проезжей частью. Суд указал, что подрядчик должен контролировать состояние таких насаждений и предотвращать угрозу их падения.