Хабаровский водитель, на чью машину упало дерево, добился компенсации

Кассационная инстанция оставила решение апелляции в силе, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Водитель У. добивался возмещения после инцидента на 56-м километре дороги «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре» — дерево, растущее возле дороги, упало на его автомобиль и причинило механические повреждения. Ремонт машины обошёлся в 210 тысяч рублей — эту сумму автовладелец просил взыскать с компании, ответственной за содержание придорожной территории. «Хабаровскдорснаб» оспорил требования в суде.
Первая инстанция отклонила иск, отметив, что дерево росло за пределами зоны, за которую отвечает дорожный подрядчик. Однако апелляционный суд пришёл к противоположному выводу. Коллегия изучила схему происшествия, фотографии и условия контракта и установила, что дерево находилось рядом с проезжей частью. Суд указал, что подрядчик должен контролировать состояние таких насаждений и предотвращать угрозу их падения.
Кассационный суд согласился с этим выводом и отказался удовлетворить жалобу ответчика.