Форвард «Сибири» Владимир Бутузов отправлен в «Динамо-Алтай»

Игрок не был востребован клубами КХЛ из списка отказов.

Источник: Комсомольская правда

Нападающий «Сибири» Владимир Бутузов не был выбран другими клубами КХЛ после помещения в список отказов и направлен в фарм-клуб ВХЛ «Динамо-Алтай». Об этом сообщает пресс-служба ХК «Сибирь».

Как отмечают в клубе, процедура КХЛ предусматривает 48-часовой период, в течение которого другие команды лиги могут забрать игрока из списка отказов. Этого не произошло, и форвард был командирован в «Динамо-Алтай».

В ВХЛ Бутузов сможет получить игровую практику и поддержать форму, что должно помочь ему подготовиться к возможному возвращению в основной состав новосибирского клуба.

Ранее «Сибирь» поместила хоккеиста в список отказов в соответствии с регламентом лиги.