Единую базу алкомаркетов хотят создать в Нижегородской области

Нижегородские депутаты предложили устранить «разливайки» под видом ресторанов, а также создать единую базу магазинов, торгующих алкоголем. Меры обсудят сегодня, 19 ноября, на заседании комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма в Заксобрании Нижегородской области.
Депутаты Заксобрания планируют направить новый законопроект о необходимости дополнительного правового регулирования в сфере надзора в области розничной продажи алкоголя в Госдуму РФ. В документе содержатся поправки в федеральное законодательство.
В первую очередь парламентарии предложили выделить более точные критерии для работы ресторанов, кафе и баров, чтобы «разливайки» не могли продавать алкоголь под прикрытием. Если поправки примут, то все предприниматели должны будут официально указывать тип своего заведения.
Также депутаты подчеркнули важность внеплановых проверок заведений, торгующих слабоалкогольными напитками без лицензии. Усилить контроль сможет создание единой базы алкомаркетов.
Кроме того, было рекомендовано наделить должностных лиц органов местного самоуправления правом контролировать торговлю алкоголем или сразу возбуждать административные дела в отношении нарушителей. Это поможет бороться с незаконной торговлей проще и быстрее.
