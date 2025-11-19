На перевале Даван автодороги Усть-Кут — Уоян фуры заблокировали проезд. Об этом сообщили в дорожной службе Иркутской области. Большегрузы встали в пробке на 215-м километре из-за недобросовестного подрядчика, который отвечал за содержание трассы.
— Для устранения затора и возобновления движения на маршруте работает техника Казачинско-Ленского филиала ДСИО, включая грейдеры и грейдозер, — пояснили в компании.
В течение ближайших трех часов специалисты расчистят дорогу. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на участке и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что Приангарье и Якутия создадут транспортный коридор. Власти подписали соглашение о строительстве дороги «Таксимо — Мирный».