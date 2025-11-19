Ричмонд
На перевале Даван автодороги Усть-Кут — Уоян фуры заблокировали проезд

На участке работают грейдеры и грейдозер.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На перевале Даван автодороги Усть-Кут — Уоян фуры заблокировали проезд. Об этом сообщили в дорожной службе Иркутской области. Большегрузы встали в пробке на 215-м километре из-за недобросовестного подрядчика, который отвечал за содержание трассы.

— Для устранения затора и возобновления движения на маршруте работает техника Казачинско-Ленского филиала ДСИО, включая грейдеры и грейдозер, — пояснили в компании.

В течение ближайших трех часов специалисты расчистят дорогу. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на участке и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что Приангарье и Якутия создадут транспортный коридор. Власти подписали соглашение о строительстве дороги «Таксимо — Мирный».