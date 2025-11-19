На перевале Даван автодороги Усть-Кут — Уоян фуры заблокировали проезд. Об этом сообщили в дорожной службе Иркутской области. Большегрузы встали в пробке на 215-м километре из-за недобросовестного подрядчика, который отвечал за содержание трассы.