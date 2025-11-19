Волейбольная команда «Омичка» застряла в Тюмени из-за тумана

Спортсменки после игры в Казани, которую, к слову, проиграли со счетом 0:3, не могли вовремя вернуться в Омск из-за сложных метеоусловий. По данным онлайн-табло омского аэропорта, самолет из Республики Татарстан должен был прибыть в Омск в 6:45 утра. Однако в итоге самолет улетел в Тюмень.