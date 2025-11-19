Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волейбольная команда «Омичка» застряла в Тюмени из-за тумана

Как стало известно «СуперОмску», утренний туман в Омске внес коррективы в планы женской волейбольной команды «Омичка».

Источник: Freepik

Спортсменки после игры в Казани, которую, к слову, проиграли со счетом 0:3, не могли вовремя вернуться в Омск из-за сложных метеоусловий. По данным онлайн-табло омского аэропорта, самолет из Республики Татарстан должен был прибыть в Омск в 6:45 утра. Однако в итоге самолет улетел в Тюмень.

На момент публикации ориентировочное прибытие самолета в Омск неизвестно. Тем временем в городе все еще наблюдается туман.

Напомним, из-за сложных метеорологических условий в другие города также направились рейсы из Москвы (в Тюмень), а также борт из Шарм-эль-Шейха (в Новосибирск).