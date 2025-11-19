Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надо успеть запастись: Тысячи жителей Кишинева почти на сутки останутся без воды — сообщаем адреса

О запланированных работах в среду, 19 ноября, сообщает поставщик.

Источник: Комсомольская правда

О запланированных работах в среду, 19 ноября, сообщает поставщик.

Так, с 09:00 среды, 19 ноября, до 06:00 четверга, 20 ноября, воды не будет по следующим адресам:

Долина Роз, 31 Августа, 2−20, 1−11, И. Василенко, Кавказ, Хрушка, Мелестиу, Думбрэвий, Одесса, Арцарулуй, Гырлей.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

«Мы давно забыли вкус настоящих молдавских помидоров, теперь их не отличишь от турецких»: Действительно ли нынешние отечественные томаты по вкусу ничем не отличаются от европейских — где же наши крупные и сочные овощи.

Бывший министр экономики Молдовы Александр Муравский рассказал «КП» в Молдове, почему страна лишилась собственных сортов помидоров (далее…).

Майя Санду вновь обвинила РФ в гибридных атаках и дезинформации: Не по адресу — власть Молдовы и без России полностью подорвала доверие граждан к государству и его политике.

Президент Молдовы выступила в Кишиневе на второй сессии Moldova Security Forum 2025 и поблагодарила ЕС и НАТО за то, что они вооружают Молдову и увеличивают военные расходы страны (далее…).

Избиратели Молдовы не жалуют ПАС: «Это, в первую очередь, показатель того, что президентские и парламентские выборы были сфальсифицированы».

И на местных выборах не голосуют за правящую партию (далее…).

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше