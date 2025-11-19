Надо успеть запастись: Тысячи жителей Кишинева почти на сутки останутся без воды — сообщаем адреса

О запланированных работах в среду, 19 ноября, сообщает поставщик.
Так, с 09:00 среды, 19 ноября, до 06:00 четверга, 20 ноября, воды не будет по следующим адресам:
Долина Роз, 31 Августа, 2−20, 1−11, И. Василенко, Кавказ, Хрушка, Мелестиу, Думбрэвий, Одесса, Арцарулуй, Гырлей.
