Определился подрядчик для создания новой торгово-развлекательной зоны в Омске

Объект построят на Левом берегу города.

Источник: Комсомольская правда

Департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал разрешение на подготовку документации по планировке территории в границах улиц Граничной, Мельничной, 1-й Казахстанской и 8-й Кировской. Ппроект должны разработать до конца 2025 года.

Участок для застройки расположен рядом с администрацией Кировского округа на Левом берегу Иртыша. ИП Елена Тычинская получила право разработать проект изменений в существующую планировку. Документация предусматривает создание трехэтажного торгово-развлекательного объекта площадью 11 тысяч м².

После утверждения документации стартует реализация строительных проектов на этой территории.

Ранее «КП Омск» сообщила, что в Любинской ЦРБ хирург внедрил передовые методы проведения операций.