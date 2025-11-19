Определился подрядчик для создания новой торгово-развлекательной зоны в Омске

Департамент архитектуры и градостроительства Омска выдал разрешение на подготовку документации по планировке территории в границах улиц Граничной, Мельничной, 1-й Казахстанской и 8-й Кировской. Ппроект должны разработать до конца 2025 года.
Участок для застройки расположен рядом с администрацией Кировского округа на Левом берегу Иртыша. ИП Елена Тычинская получила право разработать проект изменений в существующую планировку. Документация предусматривает создание трехэтажного торгово-развлекательного объекта площадью 11 тысяч м².
После утверждения документации стартует реализация строительных проектов на этой территории.
