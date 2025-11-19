Утром 19 ноября в Ростове пропал мобильный интернет

Утром 19 ноября жители Ростова-на-Дону пожаловались на перебои в работе мобильного интернета. Владельцы гаджетов не смогли загрузить страницы и отправить сообщения в некоторых мессенджерах.
После 9 часов нарекания сохраняются, но ситуация в целом стабилизируется.
Напомним, чаще всего подобные перебои связаны с работой по обеспечению безопасности населения. Ранее власти пояснили, что украинские БПЛА могут использовать для наведения базовые станции сотовых операторов.
Напомним, в ночь на 19 ноября на Дону действовало оповещение о беспилотной опасности, угрозу сняли рано утром. Воздушная атака была отражена в Каменском районе.
