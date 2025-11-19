Путин поздравил российских педагогов с Днем преподавателя высшей школы

— Этот праздник — дань глубокого уважения к вашей благородной профессии, в которой многое зависит от личности педагога, его увлеченности избранным делом и самоотдачи, душевной щедрости и искренней заботы о судьбе воспитанников, готовности самому неустанно учиться и вдохновлять своим примером студентов и аспирантов, — говорится в поздравлении.