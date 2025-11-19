Ричмонд
Путин поздравил российских педагогов с Днем преподавателя высшей школы

Президент России Владимир Путин в среду, 19 ноября, поздравил педагогов с Днем преподавателя высшей школы. В своем поздравлении президент отметил, что роль вузов в развитии России и укреплении интеллектуального и кадрового потенциала страны будет расти.

По словам Путина, важно, чтобы российские выпускники получали не только знания и практические навыки, но и серьезную фундаментальную подготовку в естественнонаучных, гуманитарных и других дисциплинах.

— Этот праздник — дань глубокого уважения к вашей благородной профессии, в которой многое зависит от личности педагога, его увлеченности избранным делом и самоотдачи, душевной щедрости и искренней заботы о судьбе воспитанников, готовности самому неустанно учиться и вдохновлять своим примером студентов и аспирантов, — говорится в поздравлении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин учредил гранты в сфере допобразования в области культуры и искусства. Гранты получат московские школы искусств, реализующие программы по художественному образованию и эстетическому воспитанию детей.

В поздравлении с Днем учителя президент подчеркнул, что именно преданные своему делу и верные народу преподаватели на протяжении всей истории помогали двигать страну вперед, взращивали в людях нравственные ценности и воспитывали достойных учеников.

До этого Владимир Путин поздравил россиян с Днем отца. По словам российского лидера, ему приятно видеть, как праздник, посвященный роли отца в воспитании детей и в жизни каждого человека, получает широкую общественную поддержку.

