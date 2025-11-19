В НовГУ создали 3D-карту Старой Руссы XVII века для сохранения археологического наследия

«Работа еще продолжается, но уже сейчас результат можно назвать беспрецедентным для Старой Руссы. Речь идет в том числе о крупных инвестиционных проектах, важных для развития города, например, туристический маршрут “Красный берег” или приспособление для современного использования “Дома Полянского”, памятника архитектуры XIX в. То есть, благодаря ГИС мы не только можем сохранить археологическое наследие, но и помочь развитию региона. Например, если мы видим, что участок предполагаемого строительства находится на месте засыпанного водоема, мы можем заложить в проект менее обременительный для застройщика вид спасательных археологических исследований», — отметил Самойлов.