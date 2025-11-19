Бауманка и «Российские космические системы» создадут космические спутники

Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана и холдинг «Российские космические системы» (РКС) заключили соглашение о сотрудничестве и создании системы малых космических аппаратов формата CubeSat. Работы будут вестись на базе Исследовательского центра кампуса, построенного по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в вузе.
За время совместной деятельности планируется создать около 100 малых спутников, представляющих собой CubeSat. Его размеры станут оптимальной комбинацией небольшой массы платформы и необходимого объема для размещения целевой полезной нагрузки. Команда МГТУ и РКС также планирует разработать ключевое для наноспутников оборудование: оптические системы, научно-метеорологическую аппаратуру, системы ретрансляции, навигации и другие высокотехнологичные космические приборы.
«В нашей совместной работе мы ставим цель интегрировать “кубсаты” в инфраструктуру отечественной ракетно-космической отрасли. Данные с малых космических аппаратов, созданных нашим университетом, уже поступают в Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС. Перед нами стоят задачи масштабирования этого опыта, расширения объема предоставляемых космических данных и запуска производства аппаратов на мощностях РКС», — отметил ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.