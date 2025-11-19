Ричмонд
В порту Мариуполя оборудуют пункт пропуска через российскую госграницу

Решение позволит развивать инфраструктуру для расширения внутренней и внешней торговли.

Источник: Аргументы и факты

В порту Мариуполя будет создан пропускной пункт для пересечения российской границы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

В официальном заявлении говорится, что соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В правительстве подчеркнули, что данное решение будет способствовать развитию инфраструктуры с целью расширения торговли как внутри страны, так и за ее пределами, а также позволит реализовать экономический потенциал Донецкой Народной Республики.

Мариупольский порт является крупнейшим и самым глубоководным в Азовском регионе, с общей протяженностью причальной линии в 3,9 километра. После проведения работ по углублению дна, он сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы грузоподъемностью до 25 тысяч тонн.

Основную долю грузооборота в порту составляют зерновые культуры, уголь и агломерированная руда. Из портов Азовского бассейна налажены судоходные маршруты в направлении Турции, стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Ранее финский военкор Кости Хейсканен, побывавший на территориях ЛНР и ДНР, рассказал о высоких темпах восстановления объектов инфраструктуры в регионах.