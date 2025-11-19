В порту Мариуполя оборудуют пункт пропуска через российскую госграницу

В порту Мариуполя будет создан пропускной пункт для пересечения российской границы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
В официальном заявлении говорится, что соответствующее распоряжение было подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.
В правительстве подчеркнули, что данное решение будет способствовать развитию инфраструктуры с целью расширения торговли как внутри страны, так и за ее пределами, а также позволит реализовать экономический потенциал Донецкой Народной Республики.
Мариупольский порт является крупнейшим и самым глубоководным в Азовском регионе, с общей протяженностью причальной линии в 3,9 километра. После проведения работ по углублению дна, он сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы грузоподъемностью до 25 тысяч тонн.
Основную долю грузооборота в порту составляют зерновые культуры, уголь и агломерированная руда. Из портов Азовского бассейна налажены судоходные маршруты в направлении Турции, стран Северной Африки и Ближнего Востока.
Ранее финский военкор Кости Хейсканен, побывавший на территориях ЛНР и ДНР, рассказал о высоких темпах восстановления объектов инфраструктуры в регионах.