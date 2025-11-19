Пятерых пропавших в лесах под Новосибирском нашли спасатели

На поиски вышли сотрудники полиции, волонтеры, местные жители, спасатели аварийно-спасательных служб и подразделений МЧС России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Пешие группы прочесывали лес, а для доступа в труднодоступные зоны использовали квадроциклы и вездеходы. По словам спасателей, в подобных ситуациях чаще всего теряются дети и пожилые люди.
Все пятеро пропавших были оперативно обнаружены и вывезены из леса.
В МЧС отметили, что избежать поисковой операции помогли бы элементарные меры предосторожности. В ясную погоду можно ориентироваться по солнцу, а внимательное отношение к собственным следам облегчило бы путь назад. Современная навигация также могла стать выручкой — даже без связи GPS-трекер или смартфон с офлайн-картами способен точно определить координаты человека.