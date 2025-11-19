Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пятерых пропавших в лесах под Новосибирском нашли спасатели

Вечером 16 ноября в лесном массиве возле поселка Новокаменка Новосибирского района заблудились две девушки, а неподалеку от поселка Ленинский — трое молодых парней.

Источник: РИА "Новости"

На поиски вышли сотрудники полиции, волонтеры, местные жители, спасатели аварийно-спасательных служб и подразделений МЧС России, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пешие группы прочесывали лес, а для доступа в труднодоступные зоны использовали квадроциклы и вездеходы. По словам спасателей, в подобных ситуациях чаще всего теряются дети и пожилые люди.

Все пятеро пропавших были оперативно обнаружены и вывезены из леса.

В МЧС отметили, что избежать поисковой операции помогли бы элементарные меры предосторожности. В ясную погоду можно ориентироваться по солнцу, а внимательное отношение к собственным следам облегчило бы путь назад. Современная навигация также могла стать выручкой — даже без связи GPS-трекер или смартфон с офлайн-картами способен точно определить координаты человека.