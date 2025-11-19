Пятерых пропавших в лесах под Новосибирском нашли спасатели

В МЧС отметили, что избежать поисковой операции помогли бы элементарные меры предосторожности. В ясную погоду можно ориентироваться по солнцу, а внимательное отношение к собственным следам облегчило бы путь назад. Современная навигация также могла стать выручкой — даже без связи GPS-трекер или смартфон с офлайн-картами способен точно определить координаты человека.