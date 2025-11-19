В Новосибирске усилили ручную уборку тротуаров и остановок

В Новосибирске после обильных снегопадов и перепадов температур во многих местах появилась наледь. Но не везде дорожная техника может пройти. Поэтому в городе решили усилить ручную уборку тротуаров, остановок и лестниц. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Максим Кудрявцев.
— По моему поручению дорожные службы и районные администрации держат ситуацию на постоянном контроле. Придомовые территории должны своевременно очищать управляющие компании, — добавил он.
Работы ведутся во всех районах города.