В Новосибирске усилили ручную уборку тротуаров и остановок

В Новосибирске после обильных снегопадов и перепадов температур во многих местах появилась наледь. Но не везде дорожная техника может пройти. Поэтому в городе решили усилить ручную уборку тротуаров, остановок и лестниц. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Максим Кудрявцев.