Выяснилось, какие европейские сборные сыграют в стыках за выход на ЧМ-2026

Определён полный состав участников европейских стыковых матчей за путёвки на чемпионат мира по футболу 2026 года. Команды распределены по четырём корзинам.
В первую корзину вошли сборные Италии, Дании, Турции и Украины. Во второй — Польша, Уэльс, Чехия и Словакия. Третью составили Ирландия, Албания, Косово и Босния и Герцеговина. В четвёртой оказались Румыния, Швеция, Северная Македония и Северная Ирландия.
Как отмечается, жеребьёвка стыков состоится в четверг. Команды из первой корзины сыграют против представителей четвёртой, а сборные из второй встретятся с коллективами из третьей.
В стыковые матчи вышли 12 команд, занявших вторые места в своих группах, а также четыре победителя групп Лиги наций, не сумевшие попасть в квалификацию напрямую — это Румыния, Северная Ирландия, Швеция и Северная Македония.
Все 16 сборных будут разделены на четыре мини-группы и проведут два одноматчевых раунда — полуфинал 26 марта и финал 31 марта. Победители получат путёвки на мировое первенство.
Чемпионат мира 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных. Матчи пройдут в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Читайте также: Стало известно, как серийный убийца 16 лет скрывался от правосудия.