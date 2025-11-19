Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выяснилось, какие европейские сборные сыграют в стыках за выход на ЧМ-2026

Определён полный состав участников европейских стыковых матчей за путёвки на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Определён полный состав участников европейских стыковых матчей за путёвки на чемпионат мира по футболу 2026 года. Команды распределены по четырём корзинам.

В первую корзину вошли сборные Италии, Дании, Турции и Украины. Во второй — Польша, Уэльс, Чехия и Словакия. Третью составили Ирландия, Албания, Косово и Босния и Герцеговина. В четвёртой оказались Румыния, Швеция, Северная Македония и Северная Ирландия.

Как отмечается, жеребьёвка стыков состоится в четверг. Команды из первой корзины сыграют против представителей четвёртой, а сборные из второй встретятся с коллективами из третьей.

В стыковые матчи вышли 12 команд, занявших вторые места в своих группах, а также четыре победителя групп Лиги наций, не сумевшие попасть в квалификацию напрямую — это Румыния, Северная Ирландия, Швеция и Северная Македония.

Все 16 сборных будут разделены на четыре мини-группы и проведут два одноматчевых раунда — полуфинал 26 марта и финал 31 марта. Победители получат путёвки на мировое первенство.

Чемпионат мира 2026 года станет первым турниром, в котором примут участие 48 сборных. Матчи пройдут в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Читайте также: Стало известно, как серийный убийца 16 лет скрывался от правосудия.