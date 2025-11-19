В Краснодаре будут внедрять двухпоточную систему раздельного сбора отходов

В департаменте городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара отметили, что двухпоточная система удобна жителям, потому что им не нужно иметь дома несколько мусорных контейнеров для разных видов отходов. Достаточно дома сортировать все отходы на две части и относить их в разные мусорные контейнеры.