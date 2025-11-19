В Краснодаре будут внедрять двухпоточную систему раздельного сбора отходов

Одним из участников пилотного проекта по внедрению двухпоточной системы раздельного сбора мусора стал Краснодар. Инициативу реализуют по национальному проекту «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации.
Пилотный проект предусматривает разделение твердых коммунальных отходов потребителями на два потока. Первый — перерабатываемые незагрязненные отходы, к которым относятся картон, пластик, металл и стекло. Второй поток — смешанные отходы. Мусор из этих баков будут отвозить на комплекс по сортировке, где его разберут по фракциям. Затем каждый вид вторичного сырья отправят специализированным компаниям-переработчикам.
В департаменте городского хозяйства и ТЭК администрации Краснодара отметили, что двухпоточная система удобна жителям, потому что им не нужно иметь дома несколько мусорных контейнеров для разных видов отходов. Достаточно дома сортировать все отходы на две части и относить их в разные мусорные контейнеры.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.