Собянин: в Москве построят семь инновационных колледжей

В Москве в ближайшие два года полностью обновят образовательные программы в колледжах и начнут строительство семи инновационных колледжей, сообщается на портале главы и правительства российской столицы.
«Президиум правительства Москвы рассмотрел доклад заммэра Анастасии Раковой о модернизации среднего профобразования. По итогам заседания Сергей Собянин утвердил планы реализации этой программы на 2026−2027 годы», — говорится в публикации.
Помимо упомянутого, в столице обновят около 600 учебных мастерских и лабораторий, расширят использование возможностей «Московской электронной школы», увеличат объемы партнерства с организациями-работодателями выпускников колледжей и продолжат работать над развитием системы профориентации школьников, уточняется в сообщении.
«В Москве работают 177 колледжей, включая 71 частный, 44 федеральных и 62 учреждения среднего профессионального образования, подведомственных столичному правительству. В них проходят подготовку более 300 тысяч студентов, в том числе более 140 тысяч — в городских колледжах», — отмечается на портале.
Ранее Собянин рассказал о преимуществах обучения в колледжах Москвы.