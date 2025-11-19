Ричмонд
Собянин: в Москве построят семь инновационных колледжей

В ближайшие два года в столичных колледжах полностью обновят образовательные программы.

Источник: Аргументы и факты

В Москве в ближайшие два года полностью обновят образовательные программы в колледжах и начнут строительство семи инновационных колледжей, сообщается на портале главы и правительства российской столицы.

«Президиум правительства Москвы рассмотрел доклад заммэра Анастасии Раковой о модернизации среднего профобразования. По итогам заседания Сергей Собянин утвердил планы реализации этой программы на 2026−2027 годы», — говорится в публикации.

Помимо упомянутого, в столице обновят около 600 учебных мастерских и лабораторий, расширят использование возможностей «Московской электронной школы», увеличат объемы партнерства с организациями-работодателями выпускников колледжей и продолжат работать над развитием системы профориентации школьников, уточняется в сообщении.

«В Москве работают 177 колледжей, включая 71 частный, 44 федеральных и 62 учреждения среднего профессионального образования, подведомственных столичному правительству. В них проходят подготовку более 300 тысяч студентов, в том числе более 140 тысяч — в городских колледжах», — отмечается на портале.

Ранее Собянин рассказал о преимуществах обучения в колледжах Москвы.

Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.
