Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Академия образования сказала про новый дневник для школьников в Беларуси

Новый дневник разработан для школьников в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Академия образования сказала про новый дневник для школьников в Беларуси. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказала заведующая кафедрой психологии, содержания и методов воспитания Академии образования Наталья Залыгина.

Специалист пояснила, что учащимся необходима поддержка, а также помощь в вопросах, связанных с профессиональным самоопределением. И добавила, что одной из разработок Академии образования является дневник по профориентации учащихся 9, 10, 11-х классов.

Залыгина уточнила, что указанный дневник опубликован на едином образовательном портале, он доступен для учащихся, учителей, родителей.

— Предполагается, что дневник, созданный в электронном виде, будет помогать ребенку самоопределиться, сделать адекватный выбор профессии, оценить все профориентационные мероприятия, которые предлагает ему система образования. Он может вносить туда и свои элементы, — пояснила заведующая кафедрой психологии, содержания и методов воспитания Академии образования.

По ее словам, созданный продукт является своего рода навигатором по выбору профессии, в нем содержится информация про самые востребованные направления, учреждения образования. Также в дневнике есть сведения по проведению самоанализа для выявления своих сильных сторон и многое другое.

— Мы считаем, что дневник должен быть широко распространен в школах и гимназиях, — подчеркнула Наталья Залыгина.