Академия образования сказала про новый дневник для школьников в Беларуси. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказала заведующая кафедрой психологии, содержания и методов воспитания Академии образования Наталья Залыгина.
Специалист пояснила, что учащимся необходима поддержка, а также помощь в вопросах, связанных с профессиональным самоопределением. И добавила, что одной из разработок Академии образования является дневник по профориентации учащихся 9, 10, 11-х классов.
Залыгина уточнила, что указанный дневник опубликован на едином образовательном портале, он доступен для учащихся, учителей, родителей.
— Предполагается, что дневник, созданный в электронном виде, будет помогать ребенку самоопределиться, сделать адекватный выбор профессии, оценить все профориентационные мероприятия, которые предлагает ему система образования. Он может вносить туда и свои элементы, — пояснила заведующая кафедрой психологии, содержания и методов воспитания Академии образования.
По ее словам, созданный продукт является своего рода навигатором по выбору профессии, в нем содержится информация про самые востребованные направления, учреждения образования. Также в дневнике есть сведения по проведению самоанализа для выявления своих сильных сторон и многое другое.
— Мы считаем, что дневник должен быть широко распространен в школах и гимназиях, — подчеркнула Наталья Залыгина.