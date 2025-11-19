«Счастье любит тишину»: Борисова подтвердила слухи о тайной свадьбе с Башаровым

Актриса Ася Борисова подтвердила, что тайно вышло замуж за телеведущего Марата Башарова. По ее словам, Башаров сделал ей предложение в декабре 2023 года.
При этом актриса отметила, что ее не смущает противоречивое прошлое телеведущего: Борисова заявила, что в ее семье нет скандалов.
— Это правда. Но, знаете, как говорят: счастье любит тишину. Мы стараемся жить без лишнего шума и внимания, — заявила Ася Борисова в беседе с газетой «Экспресс».
Недавно Марат Башаров в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» рассказал Лере Кудрявцевой, как изменились его жизнь и взгляды на алкоголь и рукоприкладство. Телеведущая припомнила артисту обвинения в побоях, на что тот заверил, что это уже в прошлом.
Новая спутница телеведущего Ася Борисова младше него на 13 лет. Учитывая негативный опыт прошлых браков артиста, «Вечерняя Москва» поинтересовалась, как долго артист сможет сдерживать свой бурный нрав. Экстрасенс Дарья Миронова напомнила, что Башаров не раз поднимал руку на женщин, поэтому не исключено, что Борисову это тоже коснется.