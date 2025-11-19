Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкенте водитель устроил разборки на дороге после того, как ему посигналили и не уступили дорогу

Vaib.uz (Узбекистан. 19 ноября). На днях в соцсетях появилось видео, снятое на улицах Ташкента. На кадрах — типичная для столицы ситуация: водитель автомобиля Spark агрессивно перестраивается на соседнюю полосу, едва не создаёт аварийную ситуацию, после чего начинает догонять «обидчика», который не уступил ему дорогу. Завершилось всё дорожными разборками прямо на проезжей части.

Источник: Vaib.Uz

После публикации видео сотрудники УБДД установили личность водителя Spark. Мужчину вызвали в управление, где он дал пояснения по поводу произошедшего.

Как пояснил сам водитель, на его полосе оказалась сломанная машина. Автомобиль впереди проехал, уступив дорогу. Он решил, что и ему тоже уступают, и начал движение. Однако в этот момент его не пропустили и ещё просигналили — это его и взбесило.

«Я подумал, что меня тоже пропускают, но они просигналили и проехали. Я разозлился, что мне не уступили. Подъехал к ним, обогнал и резко остановился перед ними. Это моя ошибка, понимаю», — признался водитель Spark.

Водитель признался, что вышел из машины и устроил словесную перепалку «на эмоциях», и позже осознал, что это было неправильно. «Больше так не буду», — добавил он.

В отношении водителя был составлен административный протокол. Однако какое именно наказание ему грозит — штраф, лишение прав или предупреждение — в УБДД не уточнили.

Такие случаи на дорогах — напоминание о том, что дорожная агрессия опасна не только для участников конфликта, но и для окружающих. Несколько секунд эмоций могут обернуться тяжёлыми последствиями.