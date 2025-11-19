В Ташкенте водитель устроил разборки на дороге после того, как ему посигналили и не уступили дорогу

После публикации видео сотрудники УБДД установили личность водителя Spark. Мужчину вызвали в управление, где он дал пояснения по поводу произошедшего.
Как пояснил сам водитель, на его полосе оказалась сломанная машина. Автомобиль впереди проехал, уступив дорогу. Он решил, что и ему тоже уступают, и начал движение. Однако в этот момент его не пропустили и ещё просигналили — это его и взбесило.
«Я подумал, что меня тоже пропускают, но они просигналили и проехали. Я разозлился, что мне не уступили. Подъехал к ним, обогнал и резко остановился перед ними. Это моя ошибка, понимаю», — признался водитель Spark.
Водитель признался, что вышел из машины и устроил словесную перепалку «на эмоциях», и позже осознал, что это было неправильно. «Больше так не буду», — добавил он.
В отношении водителя был составлен административный протокол. Однако какое именно наказание ему грозит — штраф, лишение прав или предупреждение — в УБДД не уточнили.
Такие случаи на дорогах — напоминание о том, что дорожная агрессия опасна не только для участников конфликта, но и для окружающих. Несколько секунд эмоций могут обернуться тяжёлыми последствиями.