В сети вирусится видео с очередными водителями-экстремалами: вот и встретились два «хороших человека»

На кадрах видно, как водитель одной из машин на приличной скорости выезжает на встречную полосу, резко маневрирует и, довольный собой, возвращается обратно. Но расслабиться ему не удаётся — ему навстречу вылетает такой же «виртуоз», который тоже решил срезать по встречке.
Как говорится, вот и встретились два «хороших человека» — результат не заставил себя долго ждать: резкое торможение, перепуганные лица, удар и ещё один урок для всех, кто считает, что встречная полоса создана для «ускорения».
К сожалению, в последние годы подобное поведение на дорогах стало чуть ли не нормой. Многие водители ведут себя так, будто вокруг — гоночный трек, а не город с тысячами других участников движения. Причём такие манёвры часто не имеют никакого оправдания, кроме желания «выпендриться» или сэкономить пару минут.
Когда это закончится? Ответ, кажется, прост: когда на дорогах появится неотвратимость наказания, а уважение к другим участникам движения станет не пустым звуком, а нормой поведения. Пока же остаётся только наблюдать, как «встречаются хорошие люди» и надеяться, что следующий их манёвр не станет последним для кого-то на дороге.
Берегите себя и думайте, прежде чем срезать по встречке, ведь на ней всегда может оказаться такой же «ловкач».