Посольство Узбекистана подтвердило: национальные водительские права продолжают действовать в России

Vaib.uz (Узбекистан. 19 ноября). В последние дни в социальных сетях распространялась информация о том, что граждане Узбекистана якобы больше не смогут управлять автомобилями в России по национальным водительским удостоверениям. Мы уже писали, что эта новость — фейк. Сегодня официальное подтверждение поступило и от посольства Узбекистана в России.