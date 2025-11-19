Посольство Узбекистана подтвердило: национальные водительские права продолжают действовать в России

В своем сообщении узбекские дипломаты заявили: «Действующие национальные водительские удостоверения Узбекистана могут использоваться гражданами для личного управления транспортными средствами на территории Российской Федерации».
Это значит, что для поездок на личных автомобилях никаких изменений не произошло — ваши права действуют и никто не требует срочно менять их на российские.
В каких случаях нужна замена прав?
Обязательная замена национальных прав на российские требуется только для тех, кто занимается профессиональной деятельностью: работает в такси, занимается грузовыми или пассажирскими перевозками. Этот порядок действует ещё с апреля прошлого года и касается только тех, кто водит машину по работе.
Граждане Узбекистана по-прежнему могут ездить по России со своими национальными правами для личных нужд. Новость о запрете — не более чем очередной фейк, не имеющий ничего общего с реальностью.