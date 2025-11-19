241 неоплаченный штраф повесили на автолюбителя из Комсомольска

При проверке данных оказалось, что на владельце машины висит 241 неоплаченный штраф, причем правонарушения совершены на территории Москвы и Московской области. Общая сумма задолженности превысила 249 тысяч рублей.
Водитель пояснил, что к этим штрафам отношения не имеет — приходят они на его старый советский автомобиль, который он продал незнакомому лицу без оформления документов, так как на машину был наложен арест.
В отношении мужчины все же был составлен 241 административный материал за уклонение от уплаты штрафов в установленный законом срок. В дальнейшем дело рассмотрит суд, который примет окончательное решение в отношении горожанина.