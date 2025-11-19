Аэропорт Анапы может возобновить работу уже в 2025 году

По словам министра, все мероприятия строго контролируются с учетом безопасности, и если соответствующие органы примут положительное решение, запуск аэропорта произойдет достаточно быстро.
Помимо Анапы, рассматривается возможность открытия аэропортов в таких городах, как Белгород, Брянск, Воронеж, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону и Симферополь.
Министерство транспорта уделяет большое внимание вопросам безопасности, которые остаются приоритетом при вынесении окончательных решений. Возобновление прямых авиарейсов через аэропорт Анапы значительно улучшит транспортную доступность региона.