Уральская столица готовится к проведению Екатерининских дней

В Екатеринбурге 7 декабря в седьмой раз проведут Екатерининский дни — череду мероприятий в честь небесной покровительницы уральской столицы. Праздник отметят при поддержке Фонда святой Екатерины по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Первый событием в праздновании станет традиционный благотворительный вечер «Екатерининская ассамблея». Собранные средства передадут на помощь тяжелобольным детям и детским больницам. Самый щедрый участник получит уникальную икону святой Екатерины.
7 декабря в Свято-Троицком кафедральном соборе проведут торжественную литургию, после которой до часовни святой Екатерины на площади Труда пройдет праздничный Крестный ход.
В этот же день будет вручена Екатерининская премия за вклад в развитие культуры и искусства. Вечером на медиафасаде на улице Вайнера горожанам презентуют мультимедийный проект в честь святой Екатерины, а родителям малышей, рожденных в Екатеринбурге в этот день, передадут памятные подарки.