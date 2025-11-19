В Новосибирске выберут лучшие книги Евразии

— Один из гвоздей фестиваля — конкурс «Книга года: Сибирь — Евразия». В этом году представлено 211 изданий, в конкурсе заявлено одиннадцать основных номинаций и одна новая — посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то что в названии отсыл к Сибири, география авторов разнообразная. Вся страна — от Москвы до Владивостока — участвует. Самые популярные номинации 2025 года — «Лучшая краеведческая книга» и «Лучшая научная книга». Это еще раз подтверждает, что в последнее время оба эти направления интересны и книгоиздателям, и читателям.