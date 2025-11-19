В Новосибирске выберут лучшие книги Евразии

Ставшее традиционным мероприятие пройдет
Непосредственно книжная ярмарка и часть деловой программы разместятся в Государственной публичной научно-технической библиотеке (ГПНТБ) Сибирского отделения РАН, Новосибирской государственной областной научной библиотеке (НГОНБ). Впервые еще несколько площадок примут участников и гостей «Книжной Сибири». В их числе — вузы Новосибирска.
— «Книжная Сибирь» — это литературное мероприятие-праздник, призванное объединить людей разных возрастов, разных поколений вокруг книг и чтения. И неслучайно девиз нынешнего фестиваля — «От мала до велика». Нас ждет очень насыщенная культурная программа — более сотни мероприятий с участием приезжих писателей, литераторов, книгоиздателей, — рассказал на пресс-конференции в ТАСС (Новосибирск) заместитель министра культуры региона Владимир Деев.
Он отметил, что свою продукцию — книжные новинки и бестселлеры — на книжной ярмарке представят более сотни издательств. Во время фестиваля состоится подведение итогов общероссийского конкурса «Книга года: Сибирь — Евразия», популярность которого растет: в этом году в нем участвуют более двухсот изданий.
Среди почетных гостей культурной программы — автор детективных романов, журналист, телеведущая, сценарист и переводчик Татьяна Устинова. Суммарный тираж написанных ею книг превышает 25 миллионов экземпляров. Также планируется приезд таких писателей, драматургов, как Юрий Поляков, Марина Москвина, Ольга Громыко и других — всего более тридцати участников из Новосибирска, России и зарубежья. Их приезд в Новосибирск стал возможным благодаря поддержке Российского книжного союза.
Запланированы несколько творческих встреч и автограф-сессий с писателями на главных фестивальных сценах.
— Особо хотела бы отметить приезд поэта Анны Долгаревой, которая все эти годы освещает события, происходящие на Донбассе. Пишет очень хорошие стихи, которые доходят до самого сердца. На фестивале будет представлена ее прозаическая книга фронтовых дневников «Я здесь не женщина, я фотоаппарат», — поделилась директор областной научной библиотеки Светлана Тарасова.
Помимо этого, афиша «Книжной Сибири» включает фестиваль детской книги «Сибирский воробей» и региональный книжный форум, на котором участники рынка обсуждают актуальные вопросы и механизмы, позволяющие совершенствовать книгоиздание, поддержку читательской активности.
Организаторы отметили, что фестивальная программа охватывает различные жанры и форматы — от поэзии и прозы до драматургии и детской литературы, презентации книг, повествующие о природе, истории и традициях Сибири, а также мероприятия, касающиеся краеведения и народных промыслов. Специальная программа фестиваля включает мероприятия, посвященные событиям Великой Отечественной войны и году защитника Отечества.
Прямая речь.
Антон Веселов, заместитель директора ГПНТБ СО РАН:
— Один из гвоздей фестиваля — конкурс «Книга года: Сибирь — Евразия». В этом году представлено 211 изданий, в конкурсе заявлено одиннадцать основных номинаций и одна новая — посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на то что в названии отсыл к Сибири, география авторов разнообразная. Вся страна — от Москвы до Владивостока — участвует. Самые популярные номинации 2025 года — «Лучшая краеведческая книга» и «Лучшая научная книга». Это еще раз подтверждает, что в последнее время оба эти направления интересны и книгоиздателям, и читателям.