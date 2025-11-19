Государственный Эрмитаж привез в Омск экспозицию китайского искусства.

Государственный Эрмитаж привез в Омск экспозицию «Пять символов счастья. Благопожелания в китайском искусстве
В залах выставлено 240 предметов из отдела Востока, часть из которых время от времени будет заменяться.
— На выставке оказалось довольно много вещей, которые представлены публике впервые. Это предметы из резного камня, из нефрита, прекрасные эмали, вышитый шелк, — рассказала главный хранитель музейной коллекции Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина.
Публику удивят народные лубочные картины няньхуа, знаменитый китайский фарфор, изделия из слоновой кости. Мебель с инкрустацией, шелковые одеяния, ткани и вышивки, самобытные графические полотна. По словам специалистов, в каждом экспонате зашифрованы те или иные благопожелания.
— Вот редчайший образец древнего китайского творчества — большая пятистворчатая ширма, созданная в период Цяньлун (1736−1795). Ее устанавливали во дворце прямо за троном императора. Украшают ее сюжетные вставки — символизирующие благополучие, успешную карьеру, долголетие и счастье, — рассказывает экскурсовод.
Представленные вышивки, народные картины и статуэтки позволяют рассмотреть сюжеты, вплоть до каждого из персонажей. Изображение красных летучих мышей, цветущей сливы мэйхуа символизируют счастье. Капуста — намекает на достаток, пион — на процветание, знатность и богатство, персики — на долголетие.
— Нас удивил необычный свадебный костюм: красная юбка с черной кофтой. И много вышивки — с драконами и фениксами. Говорят, они обещают счастливый брак и много детей, — рассказали старшеклассницы, побывавшие на выставке.
Посетителей ждут увлекательные интерактивные зоны, которые помогут погрузиться в мир Поднебесной, даже ощутить характерные запахи.
Омичи и гости города смогут увидеть фильмы, посвященные истории и коллекциям Эрмитажа, а также оценить китайский сеанс звукотерапии.
Выставка будет работать в Центре «Эрмитаж-Сибирь» по 21 июня 2026 года.