Школьный автобус во Владивостоке вынужденно изменил маршрут из-за хаотичной парковки в микрорайоне

По мнению родителей школьников, такая ситуация нарушает федеральный закон «О безопасности дорожного движения», санитарные нормы и правила. Так как официальная причина переноса остановки — невозможность манёвра школьного автобуса из-за стихийной парковки в районе имеющейся остановки «Зелёный бульвар» (она является конечной и для маршрутного автобуса № 14), жители микрорайона предлагают установить запрещающие парковку знаки между домами по Зелёному бульвару № 26 и № 30. Также требования родителей — обеспечить работу эвакуатора для борьбы с нарушителями запрета парковки, ограничить проезд грузового транспорта через зелёный бульвар в утренние часы, рассмотреть возможность расширения дороги и обустройство разворотной площадки.