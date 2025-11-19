Школьный автобус во Владивостоке вынужденно изменил маршрут из-за хаотичной парковки в микрорайоне

Остановку перенесли на улицу Расула Газматова, 1. Это почти километр от изначальной остановки, фактически место находится за пределами обжитой части микрорайона. Детям придётся спускаться к остановке по малолюдной и неосвещаемой территории и несколько раз переходить дорогу в местах, где официальные пешеходные переходы отсутствуют.
По мнению родителей школьников, такая ситуация нарушает федеральный закон «О безопасности дорожного движения», санитарные нормы и правила. Так как официальная причина переноса остановки — невозможность манёвра школьного автобуса из-за стихийной парковки в районе имеющейся остановки «Зелёный бульвар» (она является конечной и для маршрутного автобуса № 14), жители микрорайона предлагают установить запрещающие парковку знаки между домами по Зелёному бульвару № 26 и № 30. Также требования родителей — обеспечить работу эвакуатора для борьбы с нарушителями запрета парковки, ограничить проезд грузового транспорта через зелёный бульвар в утренние часы, рассмотреть возможность расширения дороги и обустройство разворотной площадки.
Требования опубликованы в telegram-чате главы города Константина Шестакова.
Напоминаем, что своей школы в микрорайоне нет и строительство её в обозримом будущем не предвидится, несмотря на интенсивную застройку жилыми комплексами. (Требовать школу жители Зелёного бульвара, судя по всему, уже отчаялись).
Ранее проблемы с маршрутом школьного автобуса имелись в микрорайоне Патрокл, где школа строится, но сроки завершения строительства постоянно переносятся. По Патроклу автобус тоже не мог маневрировать безопасно из-за проблем с ремонтом дорог и стихийной парковкой.