Школьный автобус во Владивостоке вынужденно изменил маршрут из-за хаотичной парковки в микрорайоне

Во Владивостоке школьный автобус, который возит детей микрорайона Зелёный бульвар в школы № 78 и № 80, из-за хаотичной парковки вдоль проезжей части не будет совершать остановку в районе Зелёного бульвара, 28, такое решение вызвало неодобрение родителей школьников, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Остановку перенесли на улицу Расула Газматова, 1. Это почти километр от изначальной остановки, фактически место находится за пределами обжитой части микрорайона. Детям придётся спускаться к остановке по малолюдной и неосвещаемой территории и несколько раз переходить дорогу в местах, где официальные пешеходные переходы отсутствуют.

По мнению родителей школьников, такая ситуация нарушает федеральный закон «О безопасности дорожного движения», санитарные нормы и правила. Так как официальная причина переноса остановки — невозможность манёвра школьного автобуса из-за стихийной парковки в районе имеющейся остановки «Зелёный бульвар» (она является конечной и для маршрутного автобуса № 14), жители микрорайона предлагают установить запрещающие парковку знаки между домами по Зелёному бульвару № 26 и № 30. Также требования родителей — обеспечить работу эвакуатора для борьбы с нарушителями запрета парковки, ограничить проезд грузового транспорта через зелёный бульвар в утренние часы, рассмотреть возможность расширения дороги и обустройство разворотной площадки.

Требования опубликованы в telegram-чате главы города Константина Шестакова.

Напоминаем, что своей школы в микрорайоне нет и строительство её в обозримом будущем не предвидится, несмотря на интенсивную застройку жилыми комплексами. (Требовать школу жители Зелёного бульвара, судя по всему, уже отчаялись).

Ранее проблемы с маршрутом школьного автобуса имелись в микрорайоне Патрокл, где школа строится, но сроки завершения строительства постоянно переносятся. По Патроклу автобус тоже не мог маневрировать безопасно из-за проблем с ремонтом дорог и стихийной парковкой.