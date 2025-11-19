Российская ясновидящая якобы выходит на связь с духами пропавших бойцов СВО

В Самаре 53-летняя женщина, называющая себя магом и ясновидящей, публикует ролики, в которых якобы общается с духами пропавших военных. Об этом сообщили региональные СМИ.
По данным журналистов, женщина разместила видеозапись спиритического «сеанса», где утверждает, что по просьбе родственников связывается как с живыми, так и с погибшими военнослужащими. В четырёхминутном видео она рассказывает о состоянии минимум четырёх пропавших бойцов, ссылаясь на свои «видения».
В ролике женщина заявляет, что один из военных «задохнулся под завалом» и «не имеет ранений», а другой «будет выходить на связь» и «очень любит жену». Ясновидящая объясняет, что записала процесс, потому что «дух был контактным и легко отвечал на вопросы», передает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Как выяснилось, один сеанс длится около 40 минут и стоит 10 тысяч рублей. Женщина утверждает, что «бесплатно — это бес платит», а работу магов нужно оплачивать. Для проведения сеанса родственники должны предоставить имя, возраст и фотографию пропавшего. Общение возможно по видеосвязи.
Ясновидящая занимается экстрасенсорными практиками с начала 2000-х, участвует в тематических телепередачах и ведёт авторскую рубрику «Магическая кухня» на местном телеканале. В её паблике в соцсетях состоят более двух тысяч подписчиков.
