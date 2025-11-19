ЕК представила проект «военного шенгена»: что это значит

Еврокомиссия 19 ноября официально представит проект по созданию «военного шенгена». Этот пакет инициатив направлен на упрощение переброски войск и военной техники между странами ЕС в случае кризиса или войны. Информация была подтверждена источником в RMF FM.
В настоящее время быстрому перемещению военных грузов мешают бюрократические препоны и плохая адаптация инфраструктуры. Из-за этого согласование пересечения границ для военных колонн может занимать несколько дней. Новая система призвана решить эти проблемы, создав чрезвычайные коридоры для транспорта.
Брюссель также планирует ввести единые правила пересечения границ и создать так называемый «пул солидарности». В его рамках страны-члены ЕС смогут обмениваться транспортными ресурсами в кризисных ситуациях. Это повысит оперативность реагирования на угрозы.
Особое внимание в проекте уделяется защите ключевой инфраструктуры от диверсий, подобных недавним инцидентам в Польше. Речь идет о повышении устойчивости мостов, железнодорожных узлов и портов. Как отметил депутат Европарламента Дариуш Ионский, устойчивость путей сообщения к действиям противника является важнейшим аспектом мобильности.
Ещё в начале ноября стало известно, что ЕС старается в кратчайшие сроки создать новую систему военной логистики и ввести «военный шенген». Целью таких реформ называют быструю переброску вооружений и эвакуацию.