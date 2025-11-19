Международный медкластер хотят создать в Нижегородской области

Однако для реализации международных проектов в сфере здравоохранения необходимо привлечение иностранных специалистов, а также использование лекарств и медизделий, зарегистрированных в странах — участниках Организации экономического сотрудничества и развития. Управление новым кластером предлагается передать действующей управляющей компании «Квантовой долины», учредителем которой выступает Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского. Авторы инициативы подчеркивают, что законопроект не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и не противоречит международным обязательствам России. Напомним, «Квантовая долина» — единственный инновационный научно-технологический центр в Приволжском федеральном округе. Резиденты ИНТЦ в течение 10 лет получают налоговые льготы: при годовой выручке до 1 млрд рублей и совокупной чистой прибыли не более 300 млн рублей они освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога на имущество и НДС. Размер страховых взносов для них составляет 15% от суммы, превышающей МРОТ. Центр играет ключевую роль в реализации национального проекта «Наука и университеты», обеспечивая эффективное взаимодействие науки и бизнеса.