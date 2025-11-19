Опубликованная в соцсетях 10 лет назад картинка довела россиянина до суда: что не так было с избражением

Житель Краснодарского края оштрафован по решению местного суда за размещенные в социальных сетях десять лет назад картинки с пентаграммами и сатаной*. Об этом со ссылкой на материалы суда сообщает РИА Новости.
Запрещенные картинки правоохранители нашли на личной странице мужчины в одной из соцсетей. В отношении него был составлен протокол по статье КоАП о пропаганде или публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистской организации.
В суде мужчина признал свою вину, добавив, что опубликовал картинки около восьми-десяти лет назад, поскольку «они ему тогда показались забавными». Сейчас, говорится в материалах дела, все запрещенные изображения удалены.
В августе этого года суд в Кургане впервые в России оштрафовал на одну тысячу рублей местного жителя за публикацию в интернете изображения сатаны*. Решением суда мужчина признан виновным в пропаганде либо публичном демонстрировании запрещенной символики.
* Движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.