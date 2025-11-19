Ричмонд
Зеленский прибыл в Турцию для переговоров по украинскому урегулированию

Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в турецкую Анкару, чтобы принять участие в переговорах по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом в среду, 19 ноября, сообщили украинские СМИ.

В Турции президента встретил бывший министр обороны Украины и секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Рустем Умеров, который отказался возвращаться на Украину на фоне крупного коррупционного скандала, в деле о котором фигурирует и его имя.

На 19-е число запланированы переговоры Зеленского с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает «Газета.ру».

Зеленский утром 18 ноября подтвердил, что на следующий день отправится в Турцию. Там, по его словам, состоятся «встречи», целью которых станет «активизация переговоров» и обсуждение «наработанных решений» в рамках урегулирования.

Позже появилась информация о том, что в страну также прилетит специальный посланник президента Соединенных Штатов по украинскому вопросу Стив Уиткофф. По информации СМИ, он должен принять участие в переговорах с президентом Украины.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия на этих переговорах представлена не будет.

