Букмекеры: «Человеком года» по версии Time может стать ИИ

Искусственный интеллект может получить звание «Человек года» по версии американского журнала Time. С такими прогнозами выступило букмекерское агентство Polymarket.
Шансы на данный исход оцениваются в 37 процентов. На втором месте расположился гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, следом за ним — папа римский Лев XIV, глава Open AI Сэм Альтман и президент США Дональд Трамп, уточняется на сайте букмекера.
Ранее в Time называли Дональда Трампа человеком 2024 года. В 2023 году им была певица Тейлор Свифт, в 2022-м — президент Украины Владимир Зеленский, в 2021-м — Илон Маск, в 2020-м — президент США Джо Байден и Камала Харрис, в 2019-м — экоактивистка Грета Тунберг.
До этого сын избранного президента США Дональд Трамп — младший опубликовал видео, где его отец спихнул главу Украины Владимира Зеленского с обложки журнала Time.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной мира в 2023 году по версии журнала Forbes. Вторую строку в рейтинге заняла глава Европейского Центробанка Кристин Лагард.