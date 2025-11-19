Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Букмекеры: «Человеком года» по версии Time может стать ИИ

Искусственный интеллект может получить звание «Человек года» по версии американского журнала Time. С такими прогнозами выступило букмекерское агентство Polymarket.

Искусственный интеллект может получить звание «Человек года» по версии американского журнала Time. С такими прогнозами выступило букмекерское агентство Polymarket.

Шансы на данный исход оцениваются в 37 процентов. На втором месте расположился гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг, следом за ним — папа римский Лев XIV, глава Open AI Сэм Альтман и президент США Дональд Трамп, уточняется на сайте букмекера.

Ранее в Time называли Дональда Трампа человеком 2024 года. В 2023 году им была певица Тейлор Свифт, в 2022-м — президент Украины Владимир Зеленский, в 2021-м — Илон Маск, в 2020-м — президент США Джо Байден и Камала Харрис, в 2019-м — экоактивистка Грета Тунберг.

До этого сын избранного президента США Дональд Трамп — младший опубликовал видео, где его отец спихнул главу Украины Владимира Зеленского с обложки журнала Time.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала самой влиятельной женщиной мира в 2023 году по версии журнала Forbes. Вторую строку в рейтинге заняла глава Европейского Центробанка Кристин Лагард.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше