Ежедневные автобусные рейсы связали Сочи и Донецк

Между Донецком и Сочи запустили новый автобусный маршрут.

Источник: Комсомольская правда

Между Донецком и Сочи запустили новый ежедневный автобусный маршрут. Рейсы следуют по направлению «Автостанция “Южный” — ОП “Аэропорт Сочи”».

Как сообщает пресс-служба Росавтотранса, отправление из Донецка запланировано на 15:00 с прибытием в Сочи около 06:00 следующего дня. Обратный рейс также отправляется в 15:00 и прибывает в 06:00.

«Маршрут соединяет Донецкую Народную Республику и Краснодарский край», — говорится в сообщении перевозчика.

На маршруте не предусмотрены промежуточные остановки. Подробности о продаже билетов и расписании рейсов можно уточнить на сайтах автовокзалов, обслуживающих маршрут.