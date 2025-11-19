Ежедневные автобусные рейсы связали Сочи и Донецк

Между Донецком и Сочи запустили новый ежедневный автобусный маршрут. Рейсы следуют по направлению «Автостанция “Южный” — ОП “Аэропорт Сочи”».
Как сообщает пресс-служба Росавтотранса, отправление из Донецка запланировано на 15:00 с прибытием в Сочи около 06:00 следующего дня. Обратный рейс также отправляется в 15:00 и прибывает в 06:00.
«Маршрут соединяет Донецкую Народную Республику и Краснодарский край», — говорится в сообщении перевозчика.
На маршруте не предусмотрены промежуточные остановки. Подробности о продаже билетов и расписании рейсов можно уточнить на сайтах автовокзалов, обслуживающих маршрут.