В Нукутском районе открылся этнопарк

В Нукутском районе для жителей села открыли этнопарк. Он находится на улице Набережная. Там установили скамейки, качели, интерактивные и развивающие стенды в виде сельхозживотных. Также сделали пристройки для защиты от солнца и беседки. На всей территории этнопарка смонтировали светодиодное освещение и построили юрту. На все работы понадобилось 4,2 миллиона рублей.