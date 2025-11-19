Ричмонд
В Нукутском районе открылся этнопарк

На всей территории этнопарка смонтировали светодиодное освещение и построили юрту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нукутском районе для жителей села открыли этнопарк. Он находится на улице Набережная. Там установили скамейки, качели, интерактивные и развивающие стенды в виде сельхозживотных. Также сделали пристройки для защиты от солнца и беседки. На всей территории этнопарка смонтировали светодиодное освещение и построили юрту. На все работы понадобилось 4,2 миллиона рублей.

— Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» сёла становятся более комфортными и для жизни сельчан. Сами жители проявляют инициативу и участвуют в мероприятиях, направленных на преображение своего села, — уточнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В этом году в Нукутском районе завершено 16 проектов по благоустройству сельских территорий. В 2025 году в восьми районах Приангарья реализовано 22 таких проекта.

Работы провели по федеральному проекту «Благоустройство сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Цели и задачи программы также отвечают инициативе нацпроекта «Инфраструктура для жизни».