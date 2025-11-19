Ричмонд
Появились кадры, как в США медведь гонится за мальчиком, чтобы съесть его

Огромный медведь ворвался в магазин в США и погнался за 11-летним ребенком.

Появились кадры встречи 11-летнего мальчика из американского штата Пенсильвания с огромным черным медведем, животное ворвалось в магазин и перепрыгнуло через прилавок, материал из CBC Pittsburgh перевел aif.ru.

Уточняется, что Коул Фрейзи пошел в магазин, чтобы узнать, почему задерживается его отец. Как вдруг он увидел медведя, а медведь — увидел его. Мальчик стал убегать, животное ворвалось в магазин и стало бегать за ребенком, в какой-то момент даже перепрыгнуло через прилавок.

В магазине был только продавец, он позвал мальчика, они вместе спрятались, а затем выбежали, сели в автомобиль и уехали.

«Это существо было примерно в полутора футах от меня. Я подумал: “Наверное, меня съест медведь”», — поделился Фрейзи.

Как потом удалось выяснить при помощи видео с камер наблюдения, медведь походил по магазину еще 10 минут и ушел.

По данным Национальной федерации дикой природы, сейчас медведи активно ищут пищу, что может приводить к нападению на людей. Вес взрослого самца черного медведя может достигать 600 фунтов (273 килограммов).

